ВОЗ: вспышка Эболы в Уганде вызвана суданским штаммом

Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышка лихорадки Эбола в Уганде вызвана редким суданским штаммом данного заболевания. Глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти в беседе с южноафриканской радиостанцией SABC рассказал, что вакцины от суданского штамма не существует.

Фото: Рамблер Рамблер

Отмечается, что в Африке за время наблюдений были зафиксированы семь вспышек лихорадки Эбола, спровоцированных суданским штаммом. Три произошли на территории Судана, четыре — Уганды.

Последняя крупная вспышка лихорадки Эбола произошла в Уганде в 2000 году, когда от заболевания умерли несколько сотен людей.

Известно, что вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. К симптомам относят лихорадку, мышечные спазмы, головную боль, боль. в горле, а затем следуют осложнения.

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