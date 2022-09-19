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1 час назад

Диетолог Маргарита Королева рассказала об идеальной диете при варикозе

Катя Кобышева

Варикозное расширение вен — серьезное заболевание, к леению которого нужно подходить комплексно. Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с "Москвой 24" рассказала, какую диету считает лучшей при варикозе.

Названа идеальная диета при варикозе
Фото: Ella Olsson on UnsplashElla Olsson on Unsplash

Маргарита Королева рекомендует обязательно употреблять продукты, в которых содержатся витамин C, PP и омега-3 жирные кислоты. Главная задача — укрепить стенки сосудов и не набрать лишний вес.

По словам эксперта, избыток веса дает большую нагрузку для сосудов, нарушается венозный отток, из-за чего заболевание прогрессирует.

При варикозе в рацион следует включить фрукты и овощи, которые поддерживают работу кишечника и предупреждают запоры. В состав некоторых фруктов и овощей также входят витамины C и PP, укрепляющие стенки сосудов.

Так, много витамина С в капусте, яблоках, цитрусовых, молодом картофеле, витамин PP содержится в ягодах, болгарском перце, помидорах, чесноке. Они благотворно сказываются на состоянии стенок венозных сосудов, а также снижают вязкость крови. Омега-3 жирными кислотами богаты орехи и нежирные виды рыбы.

"Тромбообразование – это, как правило, наличие воспалительных процессов в организме. Продукты, которые регулируют процессы воспаления, будут профилактикой тромбообразования, образования бляшек на сосудистых стенках", – объясняет врач.

В рацион также следует включить нежирные сорта мяса и птицы, а также пить достаточно много воды, рекомендует Маргарита Королева. Одновременно нужно сократить количество жирных продуктов, особенно колбасных изделий, сыров, копченостей, которые задерживают жидкость в организме и меняют липидную форму крови.

Ранее диетолог Гинзбург рассказал о вреде рыбных и мясных консервов.

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