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2 часа назад

Диетолог Соломатина назвала макароны из мягких сортов пшеницы опасными

Мира Маркина

Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Москвой 24" раскрыла опасность макарон из мягких сортов пшеницы.

Раскрыта опасность макарон из мягких сортов пшеницы
Фото: unsplashunsplash

По словам медика, пользы в этом продукте нет, поскольку макароны содержат слишком много крахмала, который резко повышает уровень сахара в крови. Если употреблять такие макароны на регулярной основе, это чревато серьезными проблемами со здоровьем:

"Это набор веса и сахарный диабет, потому что такие макароны быстро повышают уровень глюкозы в крови. У нас же макароны едят с котлетами, какими-то жирными подливами, сливочным маслом, соусами и так далее. В этом случае получается, что калорийные уже не макароны, а плюсуются вот эти добавки, как правило, сливочные".

Диетолог посоветовала выбирать макароны из твердых сортов пшеницы и употреблять их с овощами или нежирным мясом. Такой прием пищи будет богат витамином B и клетчаткой.

Ранее "Рамблер" рассказывал, чем опасна петрушка для пожилых.

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