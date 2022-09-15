Раскрыта опасность макарон из мягких сортов пшеницы

"Это набор веса и сахарный диабет, потому что такие макароны быстро повышают уровень глюкозы в крови. У нас же макароны едят с котлетами, какими-то жирными подливами, сливочным маслом, соусами и так далее. В этом случае получается, что калорийные уже не макароны, а плюсуются вот эти добавки, как правило, сливочные".