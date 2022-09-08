В России выявили второй случай заражения оспой обезьян

В России в Санкт-Петербурге выявили второй случай заболевания оспой обезьян. Об этом сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

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Известно, что диагноз был поставлен мужчине, который вернулся из поездки по Европе. Жизни пациента ничего не угрожает. Также в Роспотребнадзоре отметили, что возможность дальнейшего распространения инфекции в стране была купирована, а контактные лица находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, что первый случай заражения оспой обезьян был зафиксирован в России 12 июля. Тогда оспа обезьян была выявлена у молодого человека, который также вернулся в Санкт-Петербург из Европы.