Раскрыта одна из причин возникновения атеросклероза

По словам эксперта, одним из таких опасных для здоровья сочетаний является одновременное употребление соли и красного мяса – это резко увеличивает выработку секреции желудка, что способно спровоцировать атеросклероз, проблемы с желудком в виде язвы или гастрита, а также обострение гипертонии.