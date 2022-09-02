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58 минут назад

Раскрыта одна из причин возникновения атеросклероза

Рамблер

Врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, что некоторые сочетания продуктов питания могут провоцировать развитие серьезной болезни – атеросклероза.

По словам эксперта, одним из таких опасных для здоровья сочетаний является одновременное употребление соли и красного мяса – это резко увеличивает выработку секреции желудка, что способно спровоцировать атеросклероз, проблемы с желудком в виде язвы или гастрита, а также обострение гипертонии.

Гинзбург отметил, что самыми "тяжелыми" сочетаниями для организма являются те, в которых присутствуют одновременно соль, сахар и жир.

Ранее "Рамблер" писал о признаках начинающегося инсульта.

Новости,Видео,Михаил Гинзбург,
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