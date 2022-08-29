Врач Гинзбург назвал россиянам защищающую от рака ягоду

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о ягоде, которая поможет укрепить стенки сосудов и защитить организм от онкологии.
В беседе с журналистами российский медик обсудил полезные свойства свежей и сушеной черемухи. По словам врача, эта вяжущая ягода способствует лучшему усвоению пищи, повышает активность перистальтики, а также уничтожает многие бактерии, которые находятся в кишечнике, передает издание "Газета.Ru".
– Черемуха отличается большим содержанием никотиновой кислоты, это важно для сосудов и сосудистой стенки, ягода убережет от атеросклероза, способствует укреплению сосудов, – цитирует СМИ Гинзбурга.
Также черемуха способствует быстрому заживлению ран, замедляет старение организма, укрепляет иммунитет и предотвращает появление раковых опухолей, отметил врач.