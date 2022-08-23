Собянин представил новый московский стандарт экстренной медицинской помощи

Ежедневно в московские стационары поступают тысячи людей, которые остро нуждаются в незамедлительной помощи. Счет времени идет на секунды, и здесь все зависит от действий медиков. Необходимость внедрения нового стандарта созрела давно, и первым шагом в этом направлении стало создание в городе шести скоропомощных комплексов, которые будут располагаться на базе: