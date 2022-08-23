Собянин представил новый московский стандарт экстренной медицинской помощи

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переходе столицы на новый стандарт экстренной медицинской помощи.
Ежедневно в московские стационары поступают тысячи людей, которые остро нуждаются в незамедлительной помощи. Счет времени идет на секунды, и здесь все зависит от действий медиков. Необходимость внедрения нового стандарта созрела давно, и первым шагом в этом направлении стало создание в городе шести скоропомощных комплексов, которые будут располагаться на базе:
Стационары будут оснащены самой современной техникой.
По словам Сергея Собянина, разработчиками стандарта стали не теоретики, а практикующие врачи и медсестры с огромным опытом работы в приемных отделениях экстренной помощи. В своем блоге мэр Москвы отмечает:
«Внедрение нового стандарта экстренной помощи является сложнейшей управленческой и организационной задачей. Необходимо завершить строительство и оснастить современным оборудованием 6 крупнейших скоропомощных комплексов. Потребуется на практике внедрить новые алгоритмы работы с пациентами, попутно дорабатывая и совершенствуя их. И самое главное – новые принципы работы должен разделять каждый врач и медицинская сестра. Более того, они должны стать их «вторым Я»».
Сергей Собянин перечислил шесть основных принципов нового московского стандарта экстренной помощи: единые медицинские алгоритмы, высокий профессионализм в командной работе, единый стандарт оснащения оборудованием, современные стандарты организации медицинской помощи, передовые цифровые решения, в центре внимания – пациент.
Мэр Москвы уверен, что новый стандарт экстренной помощи будет хорошо принят медицинским сообществом. И поможет спасти тысячи человеческих жизней.