Российские ученые испытали неинвазивный глюкометр

Специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Сенсорика» на базе Национального исследовательского университета «МИЭТ» завершили клинические исследования первого в мире неинвазивного глюкометра, который непрерывно измеряет уровень сахара в крови. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
Российские исследователи разработали небольшое устройство, напоминающее фитнес-браслет, который с помощью лазера и фотодатчиков отслеживает интенсивность поглощения излучения глюкозой. Чем выше это поглощение, тем больше сахара в крови. Этот метод отличается от обычных глюкометров тем, что не требует забора крови и позволяет следить за изменением уровня глюкозы в реальном времени.
«Предварительно мы откалибровали оба прибора, и по результатам измерений оказалась очень высокая корреляция. Мы получили графики, и они были очень похожи. Погрешность оказалась меньше 15%, что говорит об эффективности разработки. <…> На сегодняшний день в мире нет аналогов неинвазивных глюкометров, которые могут обеспечить непрерывный мониторинг показателей глюкозы. Прибор будет полезен пациентам с сахарным диабетом I типа, так как им необходимо поддерживать концентрацию глюкозы в крови в заданном врачом диапазоне», — отметил ведущий разработчик проекта Кирилл Пожар.
Создатели устройства планируют улучшить дизайн и функционал устройства: в будущем оно сможет высчитывать необходимое количество инсулина для пациента.
«Будет идеально, если со временем <…> получится сделать так, чтобы пациент фотографировал свою тарелку еды, и в этот момент ему начинали вводить инсулин. Для этого, конечно, нужно привлекать профессионалов в области искусственного зрения. Таким образом получится достичь заблаговременности, и никакой врач здесь уже не нужен, ему будут только приходить отчеты. Посещать его нужно будет раз в несколько месяцев для корректировки каких-то коэффициентов», — считает разработчик.
Авторы исследования уже ведут переговоры с промышленными заказчиками, в том числе с крупнейшим российским производителем медицинской техники.