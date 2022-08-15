Российские ученые испытали неинвазивный глюкометр

«Будет идеально, если со временем <…> получится сделать так, чтобы пациент фотографировал свою тарелку еды, и в этот момент ему начинали вводить инсулин. Для этого, конечно, нужно привлекать профессионалов в области искусственного зрения. Таким образом получится достичь заблаговременности, и никакой врач здесь уже не нужен, ему будут только приходить отчеты. Посещать его нужно будет раз в несколько месяцев для корректировки каких-то коэффициентов», — считает разработчик.