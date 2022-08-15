Названы главные причины импотенции

Врач андролог и уролог Бадри Гвасалия назвал наиболее распространенные причины, по которым у мужчин появляется импотенция. Об этом сообщает "Лента.ру".

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Как отметил врач, эректильная дисфункция появляется из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Так, на нее жалуются люди с повышенным давлением, атеросклерозом, а также те, кто перенес хирургическое вмешательство в тазовой области.

Еще одной причиной импотенции уролог назвал сахарный диабет и другие болезни, которые из-за него появляются. Причиной может стать болезнь Паркинсона, инсульт, различные травмы. Также стоит обратить на гормональные заболевания, например, дисфункцию щитовидной железы.

Эректильную дисфункцию могут вызвать лекарственные препараты. Стоит внимательно отнестись к приему диуретиков, опиоидов, антидепрессантов и других подобных медиакментов.