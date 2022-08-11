Онколог назвала признаки обязательных для удаления родинок

Любая травма родинки — механическая, химическая или радиационная — является поводом для ее удаления, рассказала онколог-дерматолог, врач высшей категории Ольга Машкова. В интервью «Газете.ру» она назвала и другие признаки опасных для здоровья родинок.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Любые родинки могут однажды доставить неприятности человеку: они опасны тем, что при любой травме способны переродиться в меланому, рассказала онколог. Если человек повредил невус, то ему стоит сразу обратиться к врачу, и тот примет решение об удалении родинки.

Человек должен насторожиться и в том случае, если родинка и кожа вокруг нее болят, воспаляются, если родинка стала больше размером или изменила форму, предупредила Машкова. Поводом для обращения к врачу, по ее словам, также являются невусы с узелками или точечными пигментными пятнами.

Онколог обратила внимание, что причиной возникновения меланомы могут быть не только травмы, но и чрезмерное пребывание на солнце. Долгое и интенсивное воздействие ультрафиолета влечет изменения в клетках кожи и риск их перерождения в несколько раз.