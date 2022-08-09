Врач назвал причину появления нового вида генипавируса

Есть высокая вероятность, что обнаруженный в Китае вид генипавируса далеко не новый. Такое мнение высказал врач-терапевт Андрей Звонков.

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Он пояснил, что, скорее всего, этот вирус давно существовал в животной среде, а в настоящее время его передали человеку.

— Учитывая, что китайцы едят все подряд, все, что шевелится, они, естественно, и заражаются всем этим. У нас 90 процентов всех инфекций, особенно новых, идут с Востока, — отметил он в комментарии Life.ru.

Врач добавил, что более 90 процентов существующих инфекций имеют зоонозное происхождение: они изначально пришли от животных и потом ассимилировались среди людей.

В Китае обнаружили новый вид генипавируса LayV, получивший название «Ланъя». Ученые пока затрудняются сказать, насколько он заразен или опасен: собрано слишком мало данных. В настоящее время вирусом заразились 35 человек, передает Царьград.