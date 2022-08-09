Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Врач назвал причину появления нового вида генипавируса

Вечерняя Москва

Есть высокая вероятность, что обнаруженный в Китае вид генипавируса далеко не новый. Такое мнение высказал врач-терапевт Андрей Звонков.

Врач назвал причину появления нового вида генипавируса
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он пояснил, что, скорее всего, этот вирус давно существовал в животной среде, а в настоящее время его передали человеку.

— Учитывая, что китайцы едят все подряд, все, что шевелится, они, естественно, и заражаются всем этим. У нас 90 процентов всех инфекций, особенно новых, идут с Востока, — отметил он в комментарии Life.ru.

Врач добавил, что более 90 процентов существующих инфекций имеют зоонозное происхождение: они изначально пришли от животных и потом ассимилировались среди людей.

В Китае обнаружили новый вид генипавируса LayV, получивший название «Ланъя». Ученые пока затрудняются сказать, насколько он заразен или опасен: собрано слишком мало данных. В настоящее время вирусом заразились 35 человек, передает Царьград.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский рассказал «Вечерней Москве» об особенностях новой инфекции.

Новости,Сергей Вознесенский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители