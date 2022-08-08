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55 минут назад

Малышева раскрыла полезные свойства моря

Lenta.ru

Врач-терапевт и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева раскрыла полезные свойства моря. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Малышева раскрыла полезные свойства моря
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Морские водоросли выделяют газообразный йод», — отметила специалист. По ее словам, море обеспечивает суточную дозу микроэлемента. Йод, в свою очередь, необходим для качественной работы щитовидной железы, добавила доктор.

Медик также заявила, что морская вода способствует быстрому заживлению ран.

«Соль, которая содержится в море, как бы высасывает из бактерий воду, и они погибают. Этот процесс называется осмос», — пояснила Малышева.

Пребывание на море также полезно и для суставов, рассказала ведущая.

«Плавание — особый вид физической нагрузки без вреда для суставов! Вода поддерживает до 90 процентов веса человека и тем самым снижает давление на суставы», — пояснила врач.

Кроме того, плавание укрепляет мышцы и улучшает кровоснабжение, предотвращая развитие остеоартрита, добавила она.

Еще одним полезным свойством моря Малышева назвала положительное влияние на сон. Звуки моря, по ее словам, способствуют быстрому засыпанию, а также качественному и глубокому сну. «Такое воздействие оказывает даже шум моря, воспроизведенный на устройстве», — подчеркнула доктор.

Новости,Елена Малышева,Первый канал,
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