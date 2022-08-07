Врачи объяснили, почему пожилые меньше подвержены стрессу

С возрастом стрессоустойчивость возрастает, пишут «Известия» со ссылкой на исследование ВЦИОМа.

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Согласно данным исследования, проведенного среди россиян, молодые люди испытывают стресс гораздо чаще пожилых — 79% против 42%. Как пояснила кардиолог Мария Лопухина, люди старшего поколения, пережившие войну и тяжелое послевоенное время, оказались гораздо более устойчивы к стрессам. К ним также относятся и те, чье детство пришлось на лихие девяностые. Между тем молодые россияне, особенно 25-35 лет, оказались наиболее уязвимы и подвержены стрессу.

По мнению эксперта, это объясняется тем, что зачастую они не способны справиться с огромным информационным потоком и ведут нездоровый образ жизни. Молодежи с неокрепшей психикой приходится самостоятельно устраиваться в жизни и конкурировать, отчего оказываются в состоянии стресса.

Психиатр Алексей Вилков в свою очередь отметил, что старшее поколение, живя в ожидании больших перемен для страны, закалилось и выработало стрессовый иммунитет. Позднее они старались уберечь своих детей от переживаний, которые когда-то испытали сами, поэтому сделали их более инфантильными, считает врач.