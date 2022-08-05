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3 часа назад

Венеролог назвала болезни, при которых стоит провериться на ВИЧ

Даша Краснова

Дерматовенеролог Екатерина Анчикова рассказала, что люди с положительным ВИЧ-статусов часто страдают от других недугов. Они могут даже не подозревать, что заболевание связано с вирусом. Об этом сообщает NEWS.ru.

Венеролог назвала болезни, при которых стоит провериться на ВИЧ
Фото: unsplashunsplash

Среди вторичных заболеваний она назвала кандидоз и опоясывающий лишай. Грибковые информации могут проявиться как на коже (в паховых и подмышечных складках), так и на слизистых — в ротовой полости и влагалище. Эти состояния вполне могут говорить о ВИЧ-инфекции, поэтому важно сделать тест.

Опоясывающий лишай возникает при дополнительной острой активности герпес-вирусной инфекции. Обычно на боковой области туловища, вдоль ребер появляются пузырьки на фоне красных пятен и сопровождаются болевыми ощущениями и зудом.

"Это самые распространенные состояния, при которых люди имеют кожные проявления, но не знают, что они инфицированы ВИЧ", — заявила Анчикова.

Врач отметила, что ВИЧ-инфекция прогрессирует бессимптомно, а зараженные годами лечатся у косметологов и терапевтов, не подозревая о серьезной проблеме.

До этого мы рассказывали, почему ВИЧ в России грозит каждой семье.

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