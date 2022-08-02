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2 часа назад

Стало известно о синдроме внезапной смерти

Мария Иглина

Врач-невролог Сергей Длин заявил, что в последний год в России синдром внезапной смерти стал встречаться чаще как среди младенцев, так и среди взрослого населения. Подробностями эксперт поделился в интервью Пятому каналу.

Стало известно о синдроме внезапной смерти
Фото: unsplash.comunsplash.com

По его словам, синдром внезапной смерти происходит из-за остановки сердца, связанной с нарушением питания сердечной мышцы:

"Это тромбоз сосудов, которые питают сердце, либо спазм. В любом случае это недостаточное поступление крови к мышце, приводящее к инфаркту".

В зоне риска находятся люди с врожденными или хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, больные сахарным диабетом, а также люди, имеющие вредные привычки.

Длин рекомендует регулярно проходить обследования у кардиолога, а также избегать стрессовых ситуаций и наладить режим сна.

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