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35 минут назад

Какие продукты изнашивают сосуды мозга и приводят к инсульту

Ferra.ruиещё 2

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала о продуктах, изнашивающих сосуды головного мозга и способных спровоцировать инсульт.

Какие продукты изнашивают сосуды мозга и приводят к инсульту
Фото:  Ferra.ru Ferra.ru

В целом это продукты, содержащие быстрые углеводы: хлеб, хлебобулочные изделия, макароны, сладкая выпечка и кондитерские изделия. Кроме них нужно следить за объёмом потребления моркови, отварного картофеля, свёклы.

Причина инсульта часто заключается в избытке веса, который является следствием злоупотребления перечисленными продуктами.

«К инсульту приводит в основном избыток веса, который формируется как следствие использования рафинированных продуктов с низкой питательной ценностью, с высокой калорийностью, где в составе избыток жира в сочетании с сахаром, солью», — предупредила врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости,Маргарита Королева,
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