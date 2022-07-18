Мясников объяснил перепады давления у гипертоников

Резкие перепады артериального давления у пожилых людей сгипертонией говорят о неподходящих медицинских препаратах. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников .

«Скорее всего, тех лекарств, которые человек принимает, не хватает. Под действием препарата давление падает быстро, и чем ниже падает, тем выше подскакивает», — пояснил медик в выпуске передачи «О самом главном» эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, на цифры на тонометре может оказать влияние иположение пациента во время измерения. По словам Александра Мясникова, ситуация, когда при измерении лежа и сидя у пациента получается разный результат, особенно часто случается с пожилыми людьми.