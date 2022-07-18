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1 час назад

Доктор Мясников объяснил резкие перепады давленияМясников объяснил резкие перепады давления у гипертоников

Слово и Дело

Резкие перепады артериального давления у пожилых людей сгипертонией говорят о неподходящих медицинских препаратах. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников объяснил перепады давления у гипертоников
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Скорее всего, тех лекарств, которые человек принимает, не
хватает. Под действием препарата давление падает быстро, и чем ниже падает, тем выше подскакивает», — пояснил медик в выпуске передачи «О самом главном» эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, на цифры на тонометре может оказать влияние иположение пациента во время измерения. По словам Александра Мясникова, ситуация, когда при измерении лежа и сидя у пациента получается разный результат, особенно часто случается с пожилыми людьми.

Телеведущий также напомнил, что самостоятельно пытатьсянормализовать давление категорически нельзя. «Баловство» с этим важнейшим показателем может привести к печальным последствиям.

Новости,Александр Мясников,
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