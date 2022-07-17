Названа наиболее распространенная причина смерти россиян

«Состояние депрессии предполагает снижение таких гормонов, как дофамин и окситоцин, увеличение частоты стрессовых ситуаций. Чем выше уровень развития депрессии, тем чаще возникают тревожные состояния. Отсюда и выработка гормона стресса со всеми вытекающими последствиями, а именно: спазм капилляров, ухудшение доставки кислорода к тканям и всем органам», — заявил врач.