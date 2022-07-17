Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+31° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

Названа наиболее распространенная причина смерти россиян

Мослентаиещё 2

Наиболее распространенную причину смерти россиян назвал агентству URA.RU кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев. По его словам, все начинается с депрессии.

Названа наиболее распространенная причина смерти россиян
Фото: МослентаМослента

«Состояние депрессии предполагает снижение таких гормонов, как дофамин и окситоцин, увеличение частоты стрессовых ситуаций. Чем выше уровень развития депрессии, тем чаще возникают тревожные состояния. Отсюда и выработка гормона стресса со всеми вытекающими последствиями, а именно: спазм капилляров, ухудшение доставки кислорода к тканям и всем органам», — заявил врач.

Все это, продолжил он, приводит к усилению развития ишемической болезни сердца, возникновению инфаркта миокарда и болезни брахиоцефальных артерий, снабжающих головной мозг. Это посыл к развитию деменции, болезни Альцгеймера и прочих заболеваний центральной нервной системы.

Помимо вышеперечисленного, депрессия может привести к метаболическому синдрому с исходом в сахарный диабет.

«Это мощнейший катализатор генерализированного атеросклероза, что опять же приводит к ишемической болезни сердца, инфаркту миокарда и заболеваниям сосудов, снабжающих головной мозг», — сказал Хорошев.

На развитие депрессии, по словам кардиолога, может влиять уровень благополучия человека.

«Чем лучше человек живет, чем комфортнее его существование, тем меньше у него поводов для развития смертельно опасных заболеваний», — пояснил он.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители