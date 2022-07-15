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2 часа назад

Врач Шишкин объяснил, кто может вызвать вспышку оспы обезьян в РФ

Ura.Ru

Вспышка оспы обезьян может произойти из-за завоза в Россию грызунов из других стран. Об этом в беседе с URA.RU рассказал семейный врач Валентин Шишкин.

Врач объяснил, кто может вызвать вспышку оспы обезьян в РФ
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Заразиться можно только при очень длительном контакте с инфицированным пациентом или от животных. Как правило, переносчиками являются грызуны, привезенные из эпидемически неблагополучных стран. Это Южная Америка или Африка. Понятно и обезьяны. В группе риска лица, близко контактирующие с такими животными. То есть это работники зоопарка, люди, которые содержат экзотических животных и привозят их из-за рубежа. Сейчас не рекомендуется приобретать данных зверей», — сказал Валентин Шишкин.

Врач отметил, что подобная вспышка уже возникала из-за животных. «Она произошла в 2003 году в США. Там всего было 23 случая заражения. Стоит отметить, что из-за медленной распространяемости очаг легко изолировать. Причиной часто бывает завоз грызунов из эпидемически неблагополучных регионов. От человека к человеку сложно передается этот вирус. Вероятность заразиться в РФ крайне низкая», — объяснил собеседник агентства.

В России выявлен один случай оспы обезьян. Инфицированным оказался житель Санкт-Петербурга, который недавно вернулся из поездки по Европе. Инфекционист Евгений Тимаков подчеркнул, что наиболее подвержены заражению дети до 16 лет.

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Новости,Евгений Тимаков,
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