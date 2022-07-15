Врач объяснил, кто может вызвать вспышку оспы обезьян в РФ

«Заразиться можно только при очень длительном контакте с инфицированным пациентом или от животных. Как правило, переносчиками являются грызуны, привезенные из эпидемически неблагополучных стран. Это Южная Америка или Африка. Понятно и обезьяны. В группе риска лица, близко контактирующие с такими животными. То есть это работники зоопарка, люди, которые содержат экзотических животных и привозят их из-за рубежа. Сейчас не рекомендуется приобретать данных зверей», — сказал Валентин Шишкин.