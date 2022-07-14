Врачи назвали бесполезные советы для тех, кому за 50

Группа экспертов в области медицины перечислила бесполезные советы, к которым не следует прислушиваться людям за 50 лет.

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Так, ежедневное употребление препаратов с ацетилсалициловой кислотой может вызвать проблемы с сердцем. Лечение с помощью подобных препаратов давно вышло из перечня стандартных медицинских рекомендаций, передает ФАН.

Также врачи рекомендуют пенсионерам не исключать из рациона углеводы и жиры. Отруби, овес, яблоки, гречка и бурый рис оказывают благотворное действие на организм. А полезные жиры помогают предотвратить инсульт и сердечные заболевания.