Эндокринолог пояснила, почему при диабете нельзя есть рис

Почему не стоит есть рис людям с диабетом, рассказала врач-эндокринолог Елена Губкина.

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По словам врача, рис не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом и ожирением. Связано это с тем, что продукт имеет высокий гликемический индекс (влияние углеводов в продуктах на повышение глюкозы в крови) — до 70–80 единиц.

— Допустимая норма — 100 граммов белого риса раз в неделю. Впрочем, если очень хочется риса, то предпочтение лучше отдавать черному и дикому рису с гликемическим индексом 45–50, — пояснила Губкина в комментарии aif.ru.