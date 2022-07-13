Роспотребнадзор рассказал о тестировании оспы обезьян

Роспотребнадзор оценил возможность проводить тестирование на оспу обезьян во всех регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По словам экспертов, во всех регионах есть возможность проводить тестирование. Кроме того, в пресс-службе добавили, что после выявления первого заболевшего были проведены дополнительные процедуры и разъяснения по тестированию и выявлению контактов.