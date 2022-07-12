Стало известно, почему божьи коровки опасны для человека

На пляжах российского юга, в том числе в Сочи и в Анапе, обнаруживаются необычные божьи коровки. Их научное название - harmonia axyridis («гармония изменчивая»). Такие божьи коровки отличаются от обычных своей разнообразной расцветкой.

«Этих божьих коровок еще называют арлекинами, а характеризуются они прежде всего очень широким спектром внешнего вида, яркой внешностью, как у клоуна Арлекино. Мы можем увидеть и полностью черных, и красных, и пятнистых божьих коровок. Они действительно очень разнообразны по цвету, поэтому и получили сове название «изменчивая».

Но остальные отличия не значительные. Неспециалист с трудом отличит одну божью коровку от другой», – рассказал в эфире телеканала «МИР 24» зоолог Илья Гомыранов.

И арлекины, и божьи коровки являются ядовитыми хищниками, считает зоолог.

Попадая в организм, выделяемая ими желтая гемолимфа, может вызвать отравление. Эти насекомые могут также и кусать кожу человека, а особенно это характерно для арлекинов, которые отличаются прожорливостью.

Укус «гармонии», по словам эксперта, возможен, если человек находится в месте их скопления. Это случается очень редко, и такие укусы серьезного вреда не несут. Зато для сельского хозяйства жуки могут вредны, потому как подгрызают фрукты.

Зато эти жуки способны нанести некоторый вред сельскому хозяйству, подгрызая фрукты. Однако пока арлекинов не научились убивать так, чтобы при этом не уничтожить и обычных божьих коровок.