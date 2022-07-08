Эксперт поделился военной техникой, которая поможет уснуть за 10 секунд

Как только тело расслабится, нужно очистить разум, подумав о расслабляющей сцене или, если это не сработает, повторяя "не думай" в течение десяти секунд. Тем не менее сам специалист критически отнесся к этому методу, указав на то, что концентрация на том, чтобы заставить себя не думать, может быть контрпродуктивной.