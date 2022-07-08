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5 часов назад

Эксперт поделился военной техникой, которая поможет уснуть за 10 секунд

Газета.Ru

Сомнолог Дейв Гибсон в своем аккаунте в TikTok рассказал о технике, которой учат американских летчиков, чтобы те могли заснуть крайне быстро.

Эксперт поделился военной техникой, которая поможет уснуть за 10 секунд
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщает The Sun, видео собрало миллионы просмотров. Гибсон говорит, что авиаторам советовали поступать следующим образом: надо последовательно расслаблять каждую часть вашего тела, от лицевых мышц до кончиков пальцев ног.

Как только тело расслабится, нужно очистить разум, подумав о расслабляющей сцене или, если это не сработает, повторяя "не думай" в течение десяти секунд. Тем не менее сам специалист критически отнесся к этому методу, указав на то, что концентрация на том, чтобы заставить себя не думать, может быть контрпродуктивной.

С этой техникой, как считает Гибсон, на засыпание уйдет минут 5, а не заявленные 10 секунд. Сам сомнолог предложил основываться на парадоксальной логике и стараться концентрироваться на бодрствовании, чтобы дать организму расслабиться самостоятельно.

"Те, кто держал глаза открытыми, засыпали быстрее, чем те, кто закрывал глаза и пытался заснуть или, по сути, заставлял себя спать, когда не был достаточно уставшим", - рассказал он о результатах одного из исследований.

Новости,Дейв Гибсон,
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