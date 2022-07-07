Хирург раскрыла причины интереса мужчин к пластике

Российский хирург Виктория Блинова раскрыла причины интереса мужчин к пластическим операциям. Своими рассуждениями она поделилась с изданием News.ru.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Блиновой, 20 процентов ее пациентов составляют мужчины старше 35 лет. Медик отметила, что поводом для изменений во внешности служит желание противоположного пола выглядеть моложе своего возраста.

«Независимо от профессии они хотят выглядеть молодо и подтянуто, следят за своим здоровьем и внешностью», — рассказала она и добавила, что самыми популярными пластическими операциями у них являются ринопластика и липофилинг.

Кроме того, Блинова отметила, что, несмотря на различия во внешности мужчин и женщин, для обоих полов подходят любые виды хирургических процедур.