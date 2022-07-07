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58 минут назад

Российский хирург раскрыла причины интереса мужчин к пластике

Lenta.ruиещё 1

Российский хирург Виктория Блинова раскрыла причины интереса мужчин к пластическим операциям. Своими рассуждениями она поделилась с изданием News.ru.

Хирург раскрыла причины интереса мужчин к пластике
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Блиновой, 20 процентов ее пациентов составляют мужчины старше 35 лет. Медик отметила, что поводом для изменений во внешности служит желание противоположного пола выглядеть моложе своего возраста.

«Независимо от профессии они хотят выглядеть молодо и подтянуто, следят за своим здоровьем и внешностью», — рассказала она и добавила, что самыми популярными пластическими операциями у них являются ринопластика и липофилинг.

Кроме того, Блинова отметила, что, несмотря на различия во внешности мужчин и женщин, для обоих полов подходят любые виды хирургических процедур.

В мае российский пластический хирург Татьяна Романовская рассказала, какие пластические операции делают мужчины для привлечения внимания женщин. Так, чтобы соответствовать стандартам привлекательности, чаще всего клиенты мужского пола решаются на блефаропластику. Кроме того, среди указанных манипуляций врач назвала рино- и отопластику.

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