Названы неожиданные причины потери голоса

Существует ряд неожиданных причин потери голоса, утверждает врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев. О них он рассказал в беседе с «Аргументами и фактами».

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По словам медика, лишиться голоса можно на фоне сильного волнения, из-за которого голосовые связки перестают до конца смыкаться.

«Может развиваться как дисфония, так и афония. Первое — это нарушение голоса, а второе — его отсутствие»,

— пояснил Зайцев, добавив, что справиться с проблемой поможет стакан воды.

Потерять голос можно и из-за приступа аллергии или при попадании еды в гортаноглотку, предупредил он.