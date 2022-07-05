Названы неожиданные причины потери голоса

Существует ряд неожиданных причин потери голоса, утверждает врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев. О них он рассказал в беседе с «Аргументами и фактами».
По словам медика, лишиться голоса можно на фоне сильного волнения, из-за которого голосовые связки перестают до конца смыкаться.
«Может развиваться как дисфония, так и афония. Первое — это нарушение голоса, а второе — его отсутствие»,
— пояснил Зайцев, добавив, что справиться с проблемой поможет стакан воды.
Потерять голос можно и из-за приступа аллергии или при попадании еды в гортаноглотку, предупредил он.
Среди других причин исчезновения голоса медик назвал повышенную возбудимость на фоне дисфункции щитовидной железы, курение сигарет, трубок или вейпов, тупые травмы в области горла. Также на голосовые связки могут повлиять специи и острая еда.