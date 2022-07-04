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9 минут назад

Врач рассказал о способах пережить жару

Lenta.ru

Кардиолог, терапевт и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин рассказал о способах пережить жару и сохранить хорошее самочувствие. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему в теплую погоду нужно пить по два литра воды в день и в какое время опасно находиться на улице.

Врач рассказал о способах пережить жару
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач перечислил несколько рекомендаций для людей, которые плохо переносят жару. По его словам, в такую погоду им следует носить легкие вещи из хлопчатобумажной ткани.

«Они должны пропускать воздух, хорошо отводить влагу для того, чтобы лишняя влага беспрепятственно выходила из организма», — предупреждает он.

Чтобы избежать теплового удара, Кондрахин советует пить больше воды. «Жидкость будет уравновешена. Она будет входить в организм, а лишняя выходить с потом для того, чтобы выровнять температуру организма и не получить тепловой удар», — объяснил он. Воду, по его словам, нужно пить маленькими глотками на протяжении всего времени, пока человек находится на улице. В сутки следует выпивать примерно два литра.

Самое опасное время в жару — с 12 до 18 часов.

«В этот период лучше не выходить на улицу, а быть дома, в проветриваемом помещении», — советует Кондрахин.

Он также предупредил об осторожном использовании кондиционера для охлаждения комнаты. По его словам, температуру на приборе следует выставлять на пять градусов ниже, чем на улице.

В заключение Кондрахин также порекомендовал исключить физические нагрузки в жаркие периоды, поскольку мышцы дают дополнительное тепло.

Новости,Андрей Кондрахин,
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