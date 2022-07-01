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3 часа назад

Роспотребнадзор снял все ковидные ограничения в России

Мира Маркина

С 1 июля 2022 снимаются все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса в России, об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор снял все ковидные ограничения в России
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Больше нет необходимости в обязательном ношении масок и предприятиям общепита снова разрешено работать в ночное время. В ведомстве отметили, что отмена ограничений связана с тем, что интенсивность эпидемии заметно снизилась как в России, так и в мире, и продолжает снижаться.

«Практически все подтвержденные случаи заболевания (93 процента) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно», — уточнили в ведомстве.

Ранее мы писали, что в России вводят дополнительные меры из-за риска завоза чумы.

Новости,Роспотребнадзор,
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