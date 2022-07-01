Роспотребнадзор снял все ковидные ограничения в России

С 1 июля 2022 снимаются все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса в России, об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора .

Больше нет необходимости в обязательном ношении масок и предприятиям общепита снова разрешено работать в ночное время. В ведомстве отметили, что отмена ограничений связана с тем, что интенсивность эпидемии заметно снизилась как в России, так и в мире, и продолжает снижаться.