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21 минуту назад

Озвучена роль гендерных различий в риске развития болезни Альцгеймера

Lenta.ru

Команда ученых из Чикагского университета и Медицинской школы Бостонского университета озвучили роль гендерных различий в риске развития болезни Альцгеймера. Оказалось, что женщины более склонны к развитию этого заболевания из-за наличия гена MGMT. Результаты работы опубликованы в журнале Alzheimer's Disease & Dementia.

Озвучена роль гендерных различий в риске развития болезни Альцгеймера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе исследования специалисты проанализировали более десяти тысяч геномов разных групп людей. В первую входили европейские женщины с деменцией, а во вторую — пациентки из США с болезнью Альцгеймера. В обеих группах ученые заметили отсутствие гена APOE ε4, который ранее ассоциировали с развитием болезни Альцгеймера. Кроме того, медики обратили внимание на неизвестный ген MGMT, отвечающий за восстановление повреждений в ДНК. Более тщательное изучение показало, что эпигенетически регулируемая экспрессия этого гена приводит к повышенному риску развития нейродегенеративного заболевания.

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