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2 часа назад

Невролог раскрыл опасность сильного потоотделения

Мария Каткова

Невролог Александр Хорошев раскрыл, какую опасность несет в себе сильное потоотделение в жару. Об этом сообщает издание "Невские новости".

Невролог раскрыл опасность сильного потоотделения
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Чтобы не перегреваться, врач посоветовал пить достаточное количество жидкости, и лучше всего употреблять простую воду.

Сильное потоотделение опасно тем, что выводит из организма калий и другие полезные вещества. А это, в свою очередь, может мешать работе внутренних органов.

"Интенсивное потоотделение приводит к тому, что большое количество калия выделяется из нашего организма. И это может привести к нарушению деятельности некоторых органов. Самое опасное — это сердце. Необходимо компенсировать потерю соли. Наиболее рациональным вариантом является прием продуктов, которые больше всего содержат калия, например, бананов"

Ранее сообщалось, что названы напитки, которые опасно употреблять в жару.

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