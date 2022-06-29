Невролог раскрыл опасность сильного потоотделения

Невролог Александр Хорошев раскрыл, какую опасность несет в себе сильное потоотделение в жару. Об этом сообщает издание "Невские новости".
Чтобы не перегреваться, врач посоветовал пить достаточное количество жидкости, и лучше всего употреблять простую воду.
Сильное потоотделение опасно тем, что выводит из организма калий и другие полезные вещества. А это, в свою очередь, может мешать работе внутренних органов.
"Интенсивное потоотделение приводит к тому, что большое количество калия выделяется из нашего организма. И это может привести к нарушению деятельности некоторых органов. Самое опасное — это сердце. Необходимо компенсировать потерю соли. Наиболее рациональным вариантом является прием продуктов, которые больше всего содержат калия, например, бананов"
Ранее сообщалось, что названы напитки, которые опасно употреблять в жару.