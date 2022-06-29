Невролог раскрыл опасность сильного потоотделения

"Интенсивное потоотделение приводит к тому, что большое количество калия выделяется из нашего организма. И это может привести к нарушению деятельности некоторых органов. Самое опасное — это сердце. Необходимо компенсировать потерю соли. Наиболее рациональным вариантом является прием продуктов, которые больше всего содержат калия, например, бананов"