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3 часа назад

Кардиолог объяснил, почему нельзя курить в жару

Мария Иглина

Врач-терапевт, кардиолог "СМ-Клиника" Рустем Османов рассказал, почему стоит исключить курение в жаркую погоду. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия".

Кардиолог объяснил, почему нельзя курить в жару
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, по словам медика, курение негативно влияет на все системы организма. В первую очередь это касается сердечно-сосудистой системы, дыхательной, нервной. Поэтому в жару рекомендуется исключить курение или же свести его к минимуму.

Если этого не сделать, то, как отметил Османов, привычка может увеличить риск образования тромбов, которые в жару возникают даже у здоровых людей. Также повышается риск развития ишемической болезни, сердечной и хронической венозной недостаточности.

Известно, что в период сильной жары сокращается количество кислорода, и на фоне этого становится тяжелее дышать. А курение при всем этом повышает риск развития спазмов сосудов, в том числе головного мозга, приводя к обмороку или предынсультному состоянию.

Ранее кардиолог назвала симптомы сердечной недостаточности.

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