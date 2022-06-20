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2 часа назад

Врач назвал семь ранних симптомов рака легких

Вечерняя Москва

Врач общей практики Михаил Петрик рассказал о том, какие симптомы указывают на начальную стадию рака легких.

Врач назвал семь ранних симптомов рака легких
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он отметил, что такой вид онкологии занимает одно из лидирующих мест среди обратившихся пациентов, однако диагностика обычно показывает уже запущенные стадии. Яркие проявления обычно происходят на 3-й или 4-й стадии — именно в этот период человек обращается за помощью к специалисту.

— Ученые университета в Сиэтле выбрали людей с раком легкого из 698 человек и посмотрели их истории болезни. Они определили, что за полгода-год до постановки диагноза у них выявили семь ярких симптомов: кровохарканье, кашель, хрипы или свист в груди, боль в костях, боль в спине, потеря веса и усталость, — рассказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Доктор рекомендует обратить внимание на симптомы, но они не означают, что при их наличии у пациента точно будет выявлена онкология. Следующим шагом должен быть поход к врачу, который назначит томографическое исследование.

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