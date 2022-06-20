Врач назвал семь ранних симптомов рака легких

— Ученые университета в Сиэтле выбрали людей с раком легкого из 698 человек и посмотрели их истории болезни. Они определили, что за полгода-год до постановки диагноза у них выявили семь ярких симптомов: кровохарканье, кашель, хрипы или свист в груди, боль в костях, боль в спине, потеря веса и усталость, — рассказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.