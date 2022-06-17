Вместе с приходом тепла и долгожданным сезоном долгих прогулок на природе, в стране обострилась ситуация с "лесными кровососами".

Эти паразиты приносят целый список опасностей, среди которых и вирусные, и бактериальные инфекции. Некоторые из этих заболеваний смертельно опасные.

По данным СМИ, от укусов клещей уже пострадали около 175 тысяч россиян. Но пик активности кровососов, по словам эпидемиологов, еще впереди. Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.