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45 минут назад

Обнаружены отклонения у детей, чьи матери перенесли COVID-19

Даша Краснова

COVID-19, перенесенный женщиной во время беременности, влияет на развитие мозга и нервной системы ребенка. Об этом сообщили специалисты из Университетской больницы Марке де Вальдецилла в Испании.

Обнаружены отклонения у детей, чьи матери перенесли COVID-19
Фото: unsplashunsplash

Исследователи выступили на 30-м Европейском конгрессе по психиатрии, прошедшем в онлайн-формате. Обследовав 21 младенца на шестой неделе жизни, чьи матери во время беременности перенесли COVID-19, ученые обнаружили, что эти дети хуже справляются с расслаблением, когда их держат на руках, а также хуже контролируют движения готовы и плеч. Это указывает на возможное влияние COVID-19 на двигательную функцию.

"Не у всех детей, рожденных от матерей, перенесших COVID-19, наблюдаются различия в развитии нервной системы. Но наши данные показывают, что для этих детей риск повышен по сравнению с теми, кто не подвергался воздействию COVID-19 в утробе матери. Нам необходимо более крупное исследование, чтобы выявить точную степень различий", - сообщили ученые.

Результаты были получены на первом этапе более масштабного исследования, включающего 100 матерей, перенесших COVID-19. За детьми, а именно за развитием языка и моторики, планируется наблюдать еще четыре года.

До этого мы рассказывали, что офтальмолог предупредила о последствиях COVID-19 для зрения.

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