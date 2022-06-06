Врач рассказал об опасных последствиях укусов насекомых

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в интервью радио «Спутник», какие насекомые, обитающие на территории России, могут считаться наиболее опасными и почему.

Фото: Сибмеда Сибмеда

В летний сезон насекомые атакуют особенно часто, поэтому, выезжая на природу, не теряйте бдительности. Среди жалящих насекомых, встреча с которыми может быть особенно опасной, врач Владимир Болибок выделил шершней. По словам эксперта, это достаточно крупное насекомое, которое может впрыснуть в человека яд. В зависимости от того, сколько шершней одновременно атакуют жертву, возможно даже тяжёлое поражение ядом, вплоть до летального исхода.

Аллергики часто страдают уже от одного укуса жалящего насекомого – например, осы или пчелы. На фоне этого даже может развиваться угрожающий жизни анафилактический шок. Хотя, чаще он развивается не после первого укуса, а после после повторных. Причём, промежуток времени между ними может быть очень большим – несколько недель, месяцев или лет. Например, первый укус пчелы или осы произошёл в детстве, а через много лет при повторном укусе выявилась аллергия, которая привела к шоку.

Мошки и мелкие мухи также становятся причиной неприятностей. У реагирующих на их укусы людей может развиваться сильный аллергический отёк. Врач относит их к аллергии замедленного типа, когда обычные противоаллергические препараты не помогают, а болезненные ощущения сохраняются долго. Допустим, у укушенного в голеностоп нога может сильно распухнуть и в течение какого-то времени на неё невозможно будет наступать.