Врач рассказал, почему витамины из пищи могут не усваиваться

"Витамин C находится в брокколи и в картофеле. И если их подвергать термической обработке, то, естественно, содержание витамина C резко падает в этом продукте. Поэтому если вы едите картофель или брокколи с целью получения витамина C, то вы должны знать, что это не те продукты, из которых первостепенно нужно получать этот витамин", – предупреждает диетолог.