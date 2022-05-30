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1 час назад

ВОЗ назвала число стран с выявленными случаями оспы обезьян

Lenta.ru

В мире известны 257 подтвержденных случаев оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах мира, пишет ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ назвала число стран с выявленными случаями оспы обезьян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как уточнили эксперты, неожиданное появление этого заболевания сразу в нескольких странах, не являющихся для нее эндемичными, указывает на то, что в течение какого-то времени передача вируса оставалась незамеченной.

«По состоянию на 26 мая в ВОЗ поступили сведения о 257 выявленных случаях и около 120 предполагаемых», — назвали цифры специалисты.

О смертях от оспы обезьян не сообщается. Основная часть заразившихся — «мужчины, имевшие секс с мужчинами».

К первостепенным признакам развития заболевания можно отнести лихорадку, сильную головную боль, дискомфорт в мышцах, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб, истощение. Через несколько дней после появления первых симптомов у зараженного человека начинает проявляться сыпь на лице и теле.

Постепенно кожа покрывается струпьями, которые через какое-то время отпадают.

Новости,ВОЗ,
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