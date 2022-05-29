Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+28° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
52 минуты назад

Россиянам назвали способ не платить за лечение в частной клинике

Даша Краснова

Заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Игорь Акулин рассказал, как можно получить медицинские услуги бесплатно в частной клинике. Его слова передает агентство «Прайм».

Россиянам назвали способ не платить за лечение в частной клинике
Фото: unsplashunsplash

По словам эксперта, россияне могут обратиться в учреждения, включенные в территориальную Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи с полисом обязательного медицинского страхования (ОМС).

На сайте выбранной клиники или на сайте ТФОМС региона можно узнать, какие услуги предоставляют по полису ОМС. Обязательное условие для получения бесплатного лечения в платной клинике — наличие направления от поликлиники по месту жительства.

До этого мы рассказывали, каким инфекциями можно заразиться в больнице.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители