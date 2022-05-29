Россиянам назвали способ не платить за лечение в частной клинике

Заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Игорь Акулин рассказал, как можно получить медицинские услуги бесплатно в частной клинике. Его слова передает агентство «Прайм».
По словам эксперта, россияне могут обратиться в учреждения, включенные в территориальную Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи с полисом обязательного медицинского страхования (ОМС).
На сайте выбранной клиники или на сайте ТФОМС региона можно узнать, какие услуги предоставляют по полису ОМС. Обязательное условие для получения бесплатного лечения в платной клинике — наличие направления от поликлиники по месту жительства.
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