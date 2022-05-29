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2 часа назад

Россиянам рассказали, как получить услуги в частной клинике бесплатно

Мира Маркина

Заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Игорь Акулин рассказал, как получить бесплатное лечение в частной клинике. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на слова Акулина.

Стало известно, как получить услуги в частной клинике бесплатно
Фото: pixabay.compixabay.com

Для того, чтобы частная клиника имела возможность предоставлять бесплатные медицинские услуги, ей необходимо присоединиться к Программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Для этого нужно подать заявку в территориальный фонд ОМС, где эксперты уже решат, в каком объеме будут одобрены услуги, предоставляемые бесплатно.

Для пациента это значит, что он сможет получать услуги в данной клинике совершенно бесплатно, по полису ОМС, предварительно взяв направление в городской поликлинике, к которой он прикреплен.

"На своём интернет-сайте коммерческая клиника указывает, что по конкретным услугам она работает в системе ОМС. Граждане также могут это узнать на сайте ТФОМС субъекта РФ", — отметил Акулин.

Ранее мы писали, что врач назвал опасные инфекции, которыми можно заразиться в больнице.

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