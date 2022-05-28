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1 час назад

Названы способы определить скорый инфаркт в молодом возрасте

Мир24

Многие ошибочно полагают, что инфаркт – это проблема для пожилых людей. Но заболевание довольно часто встречается среди молодых. Как предупредить его появление, сообщается в материале 5-tv.ru.

Названы способы определить скорый инфаркт в молодом возрасте
Фото: unsplash.comunsplash.com

Инфаркт зачастую встречается в семьях с гиперхолестеринемией (СГХС). Зная, чем и в каком возрасте ей страдали ваши родственники, можно точно определить риски появления недуга. Поэтому следует расспросить родню о заболеваниях бабушек и дедушек.

Также нужно обратить внимание на размер талии. Для мужчин верхняя граница составляет 104 сантиметра, для женщин – 80 сантиметров. Чем больше цифра, тем выше риск инфаркта в молодом возрасте. Ситуацию поможет исправить правильное питание и активный образ жизни.

Важный фактор – артериальное давление, оптимальным является 120 на 80. Если показатели перешагивают через 130 на 90, необходимо обратиться к врачу. Медики возьмут кровь на анализ, чтобы выявить неполадки в организме.

Кроме того, нужно знать уровень «плохого» холестерина. Как отмечают специалисты, он бывает двух типов: «хороший» ЛПВП и «плохой» – ЛПНП. Сам по себе холестерин организму нужен для синтеза гормонов. Первый тип устраняет избыток холестерина, перенося его из тканей и сосудов в печень для переработки. Вторая разновидность, наоборот, выносит холестерин из печени и создает бляшки. Это повышает риски инсульта и инфаркта.

Важно также определить липидный спектр, то есть выявить уровень липидов в крови. Если результаты анализа покажут нарушение жирового обмена, то у пациента есть риски сердечно-сосудистых болезней.

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