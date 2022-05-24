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1 час назад

Дерматолог раскрыла причины появления сосудистых звездочек на коже

Lenta.ru

Дерматолог и косметолог Анна Карпова раскрыла причины появления на коже сосудистых звездочек. Одной из них врач в беседе с сайтом «Доктор Питер» назвала загар.

Названы причины появления сосудистых звездочек на коже
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Капиллярная сеточка, или сосудистые звездочки (по-научному, телеангиоэктазии), может появляться у людей разного возраста и пола и на разных участках кожи, рассказала дерматолог.

Разрастания поверхностных мелких сосудов могут быть врожденными, а могут — приобретенными. Вторая разновидность, по словам косметолога, вызывает у людей опасение относительно здоровья.

«Наиболее распространенной причиной появления сосудистых звездочек на теле считается чрезмерное злоупотребление солнечным излучением, — пояснила врач. — Избыточное УФ-излучение на незащищенную кожу приводит к негативным процессам в ней, в том числе и разрастанию поверхностной сосудистой сетки».

Второй причиной появления сосудистых звездочек является травма кожи, добавила Карпова.

«Образование новых сосудов сопровождает любой процесс заживления, — объяснила косметолог. — Провоцируют сосудистые звездочки и гормональные изменения в организме (беременность, прием контрацептивов)».

По словам врача, в группе риска оказываются люди с больной печенью — гепатозом, циррозом, гепатитом, а также курильщики.

«Жирная пища, алкоголь у пациентов с заболеваниями печени могут привести к обострению болезни и появлению новых сосудистых "рисунков", — рассказала Карпова. — Курение долгое время приводит к хронической гипоксии тканей, в том числе кожи, и также может быть причиной появления сосудистых звездочек».

Новости,Анна Карпова,
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