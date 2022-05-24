Названы причины появления сосудистых звездочек на коже

«Жирная пища, алкоголь у пациентов с заболеваниями печени могут привести к обострению болезни и появлению новых сосудистых "рисунков", — рассказала Карпова. — Курение долгое время приводит к хронической гипоксии тканей, в том числе кожи, и также может быть причиной появления сосудистых звездочек».