Российский вирусолог предрек пандемию смертельного вируса

Россиянам в этом году следует опасаться не вспышек оспы обезьян, а пандемии гриппа. С таким предупреждением выступил российский вирусолог, главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн , его слова приводит Telegram -канал «Радиоточка НСН».

По его словам, вспышки гриппа могут оказаться «очень страшными». Этот смертельный вирус, предрек специалист, является самым главным кандидатом на следующую серьезную пандемию.

«Этот вирус способен вызывать смертоносные инфекции. Если посмотреть, что он творит с птицами, то там смертность до 100 процентов. А наш, человеческий грипп происходит от вируса птиц»,

В свою очередь врач-иммунолог Андрей Продеус согласился с Альтштейном, отметив, что с гриппом нужно быть крайне внимательным. В связи с этим он посоветовал россиянам сделать прививку от этой инфекции.