Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
3 часа назад

Российский вирусолог предрек пандемию смертельного вируса

Lenta.ru

Россиянам в этом году следует опасаться не вспышек оспы обезьян, а пандемии гриппа. С таким предупреждением выступил российский вирусолог, главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн, его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По его словам, вспышки гриппа могут оказаться «очень страшными». Этот смертельный вирус, предрек специалист, является самым главным кандидатом на следующую серьезную пандемию.

«Этот вирус способен вызывать смертоносные инфекции. Если посмотреть, что он творит с птицами, то там смертность до 100 процентов. А наш, человеческий грипп происходит от вируса птиц»,

— сказал вирусолог.

В свою очередь врач-иммунолог Андрей Продеус согласился с Альтштейном, отметив, что с гриппом нужно быть крайне внимательным. В связи с этим он посоветовал россиянам сделать прививку от этой инфекции.

Новости,Видео,Андрей Продеус,Анатолий Альтштейн,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители