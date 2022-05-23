Раскрыты причины онемения рук во сне

Невролог, кандидат медицинских наук Геннадий Марутенков раскрыл причины онемения рук во сне. Об этом сообщает издание "Доктор Питер".
По словам медика, карпальный туннельный синдром нередко развивается на фоне изменения гормонального фона (чаще всего во время климакса и старения), ревматических и эндокринных заболеваний. Также он часто встречается у офисных сотрудников, много работающих за компьютером, и при нехватке витамина B6, который быстро расходуется во время стресса.
О подобном синдроме сигнализирует онемение большого, указательного и среднего пальцев, которое чаще случается ночью, а также слабость в кисти, при которой сложно удерживать предметы.
"Если появилось онемение кистей рук, надо обратиться к кистевому хирургу, или неврологу, или нейрохирургу, который специализируется на периферической нервной системе. Затем пройти диагностику. Обычно в таких случаях назначают электронейромиографию (ЭНМГ), исследование определяет, нарушена ли проводимость нервного импульса по нерву. Следующий шаг — лечение",
— поделился Геннадий Марутенков.
Для профилактики и лечения туннельного синдрома врачи рекомендуют спать с вытянутыми в нейтральном положении запястьями, на ночь бинтовать запястья, избегать энергичного сгибания и разгибания кисти.
Кроме этого, важно правильно организовать рабочее место, чтобы локти были согнуты под углом 90 градусов, а предплечья оставались в позиции параллельной полу, запястья — прямыми.