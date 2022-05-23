Раскрыты причины онемения рук во сне

Невролог, кандидат медицинских наук Геннадий Марутенков раскрыл причины онемения рук во сне. Об этом сообщает издание "Доктор Питер".

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По словам медика, карпальный туннельный синдром нередко развивается на фоне изменения гормонального фона (чаще всего во время климакса и старения), ревматических и эндокринных заболеваний. Также он часто встречается у офисных сотрудников, много работающих за компьютером, и при нехватке витамина B6, который быстро расходуется во время стресса.

О подобном синдроме сигнализирует онемение большого, указательного и среднего пальцев, которое чаще случается ночью, а также слабость в кисти, при которой сложно удерживать предметы.

"Если появилось онемение кистей рук, надо обратиться к кистевому хирургу, или неврологу, или нейрохирургу, который специализируется на периферической нервной системе. Затем пройти диагностику. Обычно в таких случаях назначают электронейромиографию (ЭНМГ), исследование определяет, нарушена ли проводимость нервного импульса по нерву. Следующий шаг — лечение",

— поделился Геннадий Марутенков.

Для профилактики и лечения туннельного синдрома врачи рекомендуют спать с вытянутыми в нейтральном положении запястьями, на ночь бинтовать запястья, избегать энергичного сгибания и разгибания кисти.

Кроме этого, важно правильно организовать рабочее место, чтобы локти были согнуты под углом 90 градусов, а предплечья оставались в позиции параллельной полу, запястья — прямыми.

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