Врач рассказал, нужно ли обращаться к врачу после укуса пчелы

В большинстве случаев медицинская помощь после укуса пчелы пациентам не требуется, однако если насекомое укусило в лицо или шею, или у пациента есть любая аллергия, то стоит.

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Об этом рассказал заведующий отделением детской реанимации Химкинской областной больницы, главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Московской области Дмитрий Новиков. Его слова передает РИА Новости.

"В 99% случаев после укуса пчелы развивается только местная реакция в виде отека и боли. Однако если у человека есть предрасположенность к любой аллергии, лучше сразу вызвать "скорую", так как укус пчелы опасен развитием аллергической реакции вплоть до анафилактического шока", — сказал Новиков.

Он отметил, что при тяжелой аллергии укус пчелы может привести и к летальному исходу. Поэтому если вы заметили нарушение дыхания, снижение артериального давления, вызовите скорую помощь.

Также к врачу следует обращаться, если пчела укусила маленького ребенка, так как дети тяжелее переносят аллергию на укус. Кроме того, обратиться за медицинской помощью рекомендуется, если укус был в область шеи или лица. В остальных случаях, можно обойтись без помощи специалиста, все пройдет само собой.

Отек и боль возникают из-за яда пчелы, но опасаться, что произойдет еще какое-то заражение инфекцией, не стоит.