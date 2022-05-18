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3 часа назад

Американка родила своего сына два раза

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Американка Джейден Эшли родила своего сына Леви Джеймса 11 мая 2022 года. Однако врачи сообщили ей, что ребенка необходимо родить второй раз в июле. Об этом сообщает издание New York Post.

Американка родила своего сына два раза
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На 18 неделе беременности медики провели Эшли плановое сканирование и обнаружили у ребенка расщепление позвоночника. Дефект впоследствии мог привести к проблемам в развитии и даже к параличу.

Врачи в городе Орландо сообщили будущей матери, что они могут попытаться избежать последствий порока развития. Для этого им необходимо извлечь ребенка из тела женщины, фактически не прерывая беременность.

Для проведения операции доктора сделали разрез, достали плод и, не перерезая пуповину, произвели все необходимые хирургические манипуляции. После завершения вмешательства ребенка поместили обратно в утробу матери.

По словам медиков, операция прошла успешно. Будущие родители могут надеяться на полное восстановление и нормальное развитие ребенка.

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