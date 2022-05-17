Онколог предостерег россиян от опасности солнечных ожогов

При интенсивном воздействии солнечного света, содержащего в своем спектре ультрафиолетовое излучение, можно получить ожоги. Почему они опасны, «ФедералПресс» рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, директор отдела клинических исследований ГК Медскан Игорь Утяшев.

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Эксперт предупредил: стать причиной меланомы (рака кожи) может ожог и первой степени.

«Время, в течение которого можно получить ожог, и степень повреждений зависят от времени нахождения под солнечными лучами и от принадлежности кожи к определенному фототипу. Первая степень – это покраснение. Вторая – образование пузырей. Третья – омертвение всей толщи кожи. И четвертая – обугливание тканей», – объяснил онколог Утяшев.

При регулярном травмировании кожи вследствие интенсивной инсоляции риск образования злокачественных опухолей сильно повышается. По этой причине онколог рекомендовал не злоупотреблять посещением солярия.

Особенно опасны солнечные ожоги у детей. Врач объяснил это тем, что кожа малышей очень чувствительна. И если в детском возрасте ребенок часто получал солнечные ожоги, то уже во взрослом возрасте риск возникновения меланомы возрастает в несколько раз.

Ношение головного убора, солнцезащитных очков, одежды с длинными рукавами, а также использование косметических средств с УФ-фильтром – меры, необходимые для предотвращения серьезных последствий УФ-излучения. Также врач рекомендовал по возможности избегать пребывания на открытом солнце с 11:00 до 17:00.

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