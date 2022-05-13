Отоларинголог назвал возможные последствия искривления носовой перегородки

«Хронический ринит, помимо дискомфорта, способствует плохой вентиляции головного мозга. Человек плохо высыпается, храпит, появляется склонность к инфарктам и инсультам. Он чувствует разбитость, появляются головная боль, апатия. А начинается всё с банального насморка, который не пролечили в своё время», — сказал Зайцев в беседе с URA.RU.