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2 часа назад

Отоларинголог назвал возможные последствия искривления носовой перегородки

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев объяснил, что люди с искривлённой перегородкой носа наиболее склонны к ринитам.

Отоларинголог назвал возможные последствия искривления носовой перегородки
Фото: PixabayPixabay

«Хронический ринит, помимо дискомфорта, способствует плохой вентиляции головного мозга. Человек плохо высыпается, храпит, появляется склонность к инфарктам и инсультам. Он чувствует разбитость, появляются головная боль, апатия. А начинается всё с банального насморка, который не пролечили в своё время», — сказал Зайцев в беседе с URA.RU.

Врач объяснил, что чем сильнее искривлена носовая перегородка, тем выше вероятность затруднения носового дыхания.

«Только треть населения имеет ровную перегородку носа», — заключил отоларинголог.

Новости,Владимир Зайцев,
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