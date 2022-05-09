Ученые фиксируют вспышки вируса, напоминающего гепатит

Специалисты в США и Европе рассказали о случаях заражения неизвестным вирусом, который поражает печень. Об этом сообщает РИА "Новости".

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По данным ВОЗ, переболело уже 228 человек в 20 странах, один ребенок умер, а каждому десятому потребовалась пересадка. Чаще всего инфекция возникает у детей младше десяти лет, но встречается и у подростков до 16 лет.

Первыми симптомами являются боли в животе, диарея и тошнота, затем появляются пожелтение кожи и белков глаз, темная моча, светлый стул, повышается содержание печеночных ферментов в крови. У 75% пациентов нашли аденовирус, который был идентифицирован на молекулярном уровне как F41.

"Аденовирус F41 вызывает гастроэнтерит у детей, а также около десяти-пятнадцати процентов респираторных инфекций в мире. Это большой ДНК-вирус, способный заражать различные органы. Печень действует как помощник желудочно-кишечной системы, поэтому неудивительно, что и ее клетки затронуты. Но это предполагает, что в вирусе что-то изменилось", — рассказал порталу SMC профессор микробиологии и молекулярной биологии Университета Нового Южного Уэльса в Австралии Питер Уайт.

По мнению ученых, аденовирус мог стать причиной тяжелого гепатита из-за поздней встречи с данным штаммом, наложением аденовирусной инфекции на коронавирусную, а также мутации самого F41.