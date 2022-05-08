Ученые рассказали о вспышке неизвестного вируса, поражающего печень у детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о новом вирусе, поражающем печень у детей, передает Reuters.

Фото: Depositphotos Depositphotos

По ее данным, известно уже о 228 заболевших в 20 странах, один ребенок умер, примерно каждому десятому потребовалась пересадка органа.

Первые сообщения о заболевших появились в Шотландии. Инфекция поражает детей в возрасте от одного месяца до 16 лет, подавляющее большинство — младше десяти. Основные симптомы — боли в животе, диарея и тошнота при небольшой температуре или без нее.

Затем появляются типичные признаки гепатита — пожелтение кожи и белков глаз, темная моча, светлый стул, боль в мышцах и суставах.

По данным ученых, новый вирус может быть связан с пандемией коронавируса.