Ученые рассказали о вспышке неизвестного вируса, поражающего печень у детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о новом вирусе, поражающем печень у детей, передает Reuters.
По ее данным, известно уже о 228 заболевших в 20 странах, один ребенок умер, примерно каждому десятому потребовалась пересадка органа.
Первые сообщения о заболевших появились в Шотландии. Инфекция поражает детей в возрасте от одного месяца до 16 лет, подавляющее большинство — младше десяти. Основные симптомы — боли в животе, диарея и тошнота при небольшой температуре или без нее.
Затем появляются типичные признаки гепатита — пожелтение кожи и белков глаз, темная моча, светлый стул, боль в мышцах и суставах.
По данным ученых, новый вирус может быть связан с пандемией коронавируса.
Ранее в Китае был зарегистрирован первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H3N8. По ее информации, инфекцию выявили у четырехлетнего ребенка, который проживает в городе Чжумадянь в центральной китайской провинции Хэнань. Заражение случилось 5 апреля в результате контакта с домашней птицей. Ребенок был доставлен в больницу 10 апреля из-за ухудшения состояния. При этом все его близкие здоровы.