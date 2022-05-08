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1 час назад

Офтальмолог объяснил, почему по утрам краснеют и чешутся глаза

Letidor.ru

Время от времени, многие люди испытывает чрезмерные зрительные нагрузки. Обычно это происходит после просмотра информации на компьютере или чтения книги, что приводит к усталости глаз. Самым первым ее симптомом является краснота, если этот неприятный симптом беспокоит по утрам, то стоит обратиться за консультацией к врачу. Подробности читайте в нашей новости.

Офтальмолог объяснил, почему по утрам краснеют и чешутся глаза
Фото: Фото: DepositphotosФото: Depositphotos

Врач-офтальмолог Вадим Бондарь рассказал в своем Telegram-канале о том, почему глаза могут болеть после сна. Специалист считает, что одна из причин дискомфорта — сухой воздух в помещении.

Увлажнить воздух помогут комнатные растения, сушка белья в помещении, лучше отказаться от использования теплых полов. Если неприятный симптом не проходит несколько недель, то стоит обратиться к врачу.

Ранее «Летидор» писал о том, что офтальмолог предупредила о вреде туши для глаз.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

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